Monica D'Amico

TERMOLI. «Questo giorno è dedicato a te: la mia amica speciale! Sei una persona stupenda e ti auguro sempre tutto il meglio della vita. Tanti auguri!

La vita è più bella con un'amica come te. Non cambiare mai. Ti auguro un compleanno molto speciale». Questo il messaggio che giunge dalla Sardegna a Termoli per Monica D'Amico, che oggi compie 42 anni, a inviarlo gli amici Arca e Salvatore.