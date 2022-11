Cristel Di Guglielmo

GUGLIONESI. La principessina di casa Di Guglielmo-Coppola, Cristel, spegne la sua prima candelina. Tantissimi auguri bambolina da mamma Floriana, papà Raffaele, dai nonni Ferdinando e Rosita e da zia Graziana.

«Nel giorno del tuo primo compleanno vogliamo farti un augurio: che tu sia tutto quello che vuoi essere, che tu non perda mai la meraviglia che brilla nei tuoi occhi, che tu prenda la strada che più ti rende felice, sapendo di trovare in noi un porto sicuro in cui poter attraccare dopo ogni tempesta».