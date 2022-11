Nicola Pircio

CASTELBOTTACCIO. Un traguardo doppio e una festa al quadrato per Nicola Pircio, così come sono doppi gli auguri, in occasione della festa per la pensione e il suo compleanno, con gli auguri sinceri di tutti i familiari e dei colleghi di lavoro dell'Arsarp della Regione Molise.

«Finalmente vai in pensione! Inizia per te un nuovo periodo di vita sicuramente importante. Sii felice per il traguardo raggiunto e guarda al futuro con gioia e serenità», un messaggio diffuso da Nicola Mastrogiuseppe, con cui si sottolinea questo momento significativo nella sua vita.

