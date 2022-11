Joe Pipino

TERMOLI. Augurissimi a Joe Pipino, che oggi compie 60 anni. A farglieli, Laura Venittelli, questo il suo post social: «Quando sei arrivato in Italia, oltre trent'anni fa, per conoscere i tuoi parenti italiani, io pensavo (e lo pensavi anche tu) che saresti rimasto qui con noi, con la tua famiglia, 15 giorni e non di più! Poi, il cuore italiano che batte forte dentro di te, ti ha fatto scegliere di rimanere con noi che con felicità di auguriamo buon compleanno Giuseppe, auguri Joe per i tuoi primo 60 anni.

Ps: quest'anno ai mondiali tiferemo tutti per l'Australia, solo per farti contento!»