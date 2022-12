Michele Lommano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Michele Lommano compie 50 anni! «Cinquanta anni di saggezza, di bellezza, fascino, dolcezza, grazia e generosità...Tanti auguri! Da tua moglie Giusy e i figli Matteo e Maria».

Per Michele anche gli auguri della classe 1972.

«La classe 1972 di Santa Croce di Magliano augura buon compleanno a Michele Lommano, che oggi - 2 dicembre 2022 - arriva al fantastico traguardo dei 50 anni! Con mezzo secolo alle spalle sei ancora giovane e allegro. Per cui ti auguriamo di trascorrere i prossimi 50 sempre in allegria e serenità. Tanti cari auguri da tutti noi!»