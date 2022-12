Adamo Di Salvio

GUGLIONESI. C'è aria di festa in casa Di Salvio, Adamo compie una cifra tonda tonda, 50 anni!

«Avrei voluto donarti un grande regalo ma poi ho pensato che il regalo più bello l'hai tu a me con la tua presenza e il tuo amore. All'uomo che mi ha stravolto la vita. Che mi ha presa per mano e non l'ha più lasciata.

Al dono che sei per chiunque ti sta accanto. Al padre meraviglioso che sei. Al figlio attento e premuroso. Alla tua testardaggine. Alla tua caparbietà. Al tuo buon cuore.

Alla tua essenza. Alla tua presenza costante. A te che hai sofferto ma nella sofferenza hai trovato il tuo angelo custode che, oggi, festeggia con te tra gli angeli.

A te Adamo, buon 50° compleanno!

Il bello deve ancora venire! Buon compleanno da Alberta, Daniele, Livia, Annamaria, i tuoi genitori Pasquale e Annamaria e gli amici del bar 77».