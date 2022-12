Clemente Lerre

LARINO. Giorno speciale in casa Lerre-Lupacchino, Clemente ha concluso il suo percorso accademico, magnificamente. Si è cinto di alloro con lode conseguendo la laurea magistrale in Scienze motorie all’Università degli Studi del Molise. Per il brillante “specialistico”, che domenica festeggerà anche i suoi primi 24 anni, un messaggio di auguri speciale, dalla sua insostituibile famiglia: «Per aspera ad astra! siamo orgogliosi di te, la tua tenacia è stata ripagata! che questo sia il punto di inizio di una carriera piena di gratificazioni, auguri da mamma Egy, papà Osvaldo e da tua sorella Claudia».