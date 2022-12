Francesca Vizzarri

LARINO. Laurea magistrale da 110 per Francesca Vizzarri ieri all’UniMol di Campobasso.

«Cara Francesca, Sai che il mio modo di parlare, le mie parole non sono ricercate, sono quelle di una giovane donna, di una mamma che ha preferito da subito sporcarsi le mani, lavorare per costruire però un qualcosa di importante come una famiglia, la nostra famiglia insieme a papà. Sai, il legame tra genitori e figli è qualcosa di unico, ma quello che c'è tra una mamma ed una figlia, una figlia come te Francesca, è indescrivibile, non ha paragoni.

Ti siamo stati vicini da sempre, abbiamo cercato di essere un modello da seguire anche se a volte sei diventata tu il nostro modello, tu cara Francesca che ci hai fatto sentire importanti sia con i tuoi successi ma anche in quelle occasioni in cui le cose non sono andate come dovevano. In entrambe ci hai dato la possibilità di manifestarti tutto il nostro amore. In me hai trovato sempre una spalla su cui piangere, ma anche la prima tua tifosa pronta a fare l'impossibile pur di vederti felice. E la stessa cosa l'hai trovata in papà. Abbiamo superato ostacoli, tempi difficili, ma a testa alta ce l'abbiamo fatta, tu ce l'hai fatta e questo nuovo importantissimo traguardo ne è la prova.

Amore nostro, tu sei ciò che non si può spiegare. Sei la cosa più bella insieme a Stefano che noi abbiamo fatto, un vero e proprio capolavoro. Questa laurea contiene tutti i tuoi anni di studio e di impegno, i libri i sacrifici, le partenze ed i ritorni, la tensione prima degli esami e la gioia dopo averli superati, le cose a cui hai rinunciato e quelle per cui hai rischiato. Quante storie ci sono dietro questa nuova laurea magistrale. Ed ora si apre dinanzi a te il mondo del lavoro. ti auguriamo di riuscire ad avere nella vita tutto ciò che desideri perché l’impegno, la dedizione, la passione con la quale hai lavorato per questo giorno sicuramente saranno ripagati. Ti vogliamo bene mamma, papà, Stefano Laura e la meravigliosa Isabella».

