Debora Staniscia

TERMOLI. Augurissimi di buon compleanno a Debora Staniscia, con questo messaggio speciale di Cinzia Ferrante: «Non ho voglia di dedicare le solite frasi fatte perché tu sei una persona completamente fuori dagli schemi! Sei la sorella che non ho mai avuto, un punto di riferimento insostituibile, una persona con la quale non serve parlare ma basta uno sguardo per trovare l'intesa. Ci siamo conosciute in periodi difficili delle nostre vite e probabilmente è questo che ci ha unite così tanto! Buon compleanno amica mia, ti voglio un mondo di bene!» Oltretutto, compiono gli anni le due "siamesi" a distanza di appena 48 ore.

Auguri anche da Giuseppe, Alessandra, Michela, Emanuele e dallo staff di Termolionline.