TERMOLI. Anthony Mascia consegue la laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Tecnologie di risanamento.

Un percorso di studi affrontato con impegno, sacrificio e la consapevolezza di raggiungere con merito un traguardo importante in un settore in continua evoluzione che richiede competenze significative e uno sguardo verso la sostenibilità. Martedì 12 dicembre 2022, presso il Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale, Anthony Mascia ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Tecnologie di risanamento. Il candidato ha discusso un'apprezzata tesi dal titolo "Water Level Data in Finland rivers and lakes via Satellite altimeters". Relatore, Prof. Ing. Carlo De Michele, correlatore Ingegner Cristina Deidda.

