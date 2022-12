Elio Cupido

TERMOLI. Elio Cupido compie 80 anni. Per lui questo messaggio di auguri: «Persona di grande simpatia e di rare qualità umane e morali. Rappresenta un vero e proprio simbolo della Termoli laboriosa e lungimirante, un esempio per tutti, nella vita così come nel lavoro. Sempre disponibile e pronto è ancora oggi un punto di riferimento per tutta la comunità. Auguri».