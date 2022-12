Marida Casolino

TERMOLI. «In questo giorno speciale la vita ci ha fatto un dono immenso: la tua nascita! Mentre cresce e diventi sempre più grande ricorda che il nostro amore per te non invecchierà mai.

È così strano non averti qui nel giorno del tuo compleanno ma siamo contenti perché ti sentiamo felice. Ci auguriamo di diventare ciò che tu vorrai e non dimenticare mai che ad un passo dietro di te ci saremo per sempre noi!

Buon compleanno piccola nostra ti vogliamo un mondo di bene. Infiniti auguri da papà mamma le tue sorelle e tutta la Big family!».

