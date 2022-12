Federica Caravatta

SAN MARTINO IN PENSILIS. Laurea magistrale da 110 e lode: Federica Caravatta ha conseguito la laurea magistrale alla Facoltà Servizio sociale e Politiche sociali dell'Unimol. Federica è operatrice dell'Ats di Campobasso e ha discusso la tesi "Servizio sociale, povertà ed esclusione sociale: per una valutazione della qualità dei servizi offerti dall'Ambito Territoriale sociale di Campobasso".

Il lavoro ha approfondito lo studio del fenomeno della povertà. considerato nella sua complessità concettuale e definitoria, sia sotto il profilo delle sue manifestazioni concrete, che dei processi sociali. A nome dell'Ats di Campobasso, a Federica gli auguri del direttore Vincenzo De Marco.

«Ho sempre creduto nella bellezza dei sogni e nella loro durezza. Ho sempre fatto del mio meglio, per inseguirli, per vederli diventare reali, tangibili.

Ho faticato certo, mi sono anche maledetta più e più volte. Eppure lo rifarei. Tornassi indietro ripeterei lo stesso identico percorso universitario. Senza cambiare neppure una virgola. Perché “Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila.”

Grazie come sempre a chi c’è stato, a chi mi ha supportata, e soprattutto a chi mi ha sopportata. Grazie a chi insieme a me e forse più di me, ci ha creduto fino alla fine», il post di Federica.