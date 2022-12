Giulia Cocchianella

SAN MARTINO IN PENSILIS. Festività natalizie speciali in casa Cocchianella-Di Lisio: è nata la piccola Giulia. Mamma Antonella l’ha messa al mondo all’alba del 27 dicembre al San Timoteo di Termoli.

Una gioia immensa per lei, per papà Fabio e per tutti i familiari. Uno splendore di luce per la giovane coppia a cui vanno gli auguri della nostra redazione. Benvenuta Giulia!