Emidio e Margherita Candeloro

PETACCIATO. Nozze di diamante quelle celebrate ieri da Emidio e Margherita Candeloro, hanno compiuto sessant’anni di matrimonio e i loro figli, generi, nuora e nipoti vogliono, far loro, una dedica per festeggiarli con grande affetto: «Cari mamma e papà, cari nonni, per voi è stato un giorno speciale.

Sessant’anni fa vi siete uniti in matrimonio e noi siamo testimoni della vostra felicità, del vostro coraggio e impegno. Siete un esempio per tutti e vi auguriamo tanti altri anni ancora insieme, sereni e felici come adesso!», Da Ivano, Emma, Piero, Elisabetta, i generi, la nuora e i nipotini tutti!