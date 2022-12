Lucia Rachele Cornacchione

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La classe 1972 di Santa Croce di Magliano augura buon compleanno a Lucia Rachele Cornacchione, che oggi - 30 dicembre 2022 - arriva al fantastico traguardo dei 50 anni!!

"Dulcis in fundo": al termine di questo anno per tutti noi speciale, arriva anche per te il tuo giorno speciale. E in questo periodo di feste, un altro dolce si aggiunge come ultima "ciliegina sulla torta" del nostro speciale gruppo di cinquantenni.

Ti auguriamo di festeggiare insieme alla tua grande famiglia, con il tuo stile di persona gentile e sensibile.