Giuseppe Pio De Francesco

LARINO. Ne è trascorso di tempo da quel 31 dicembre 2008, quando venne al mondo Giuseppe Pio De Francesco, che oggi compie 14 anni, per lui questo messaggio davvero speciale: «Se chiudiamo gli occhi ci sembra di rivivere quel momento, tanto atteso, della tua nascita. Quel vagito di gioia ha riscritto le nostre vite ed ha dato senso ai nostri giorni. Non riusciamo a crederci, ma oggi compi 14 anni. Lasci il mondo della fanciullezza per entrare in quello dell'adolescenza, un mondo meraviglioso ma anche a volte complicato dove le certezze dell'oggi diventano presto insicurezze e quello in cui credevi può trasformarsi in altro nel breve giro di una lancetta dei minuti.

Come genitori siamo orgogliosi di te, del tuo essere. Sai che da sempre condividiamo le tue scelte e facciamo di tutto per renderti felice. Sei il nostro miracolo della quotidianità. Sappiamo che credi in valori importanti, che hai scelto di essere un portiere di calcio, mai ruolo più complicato da scegliere, ma osserviamo il tuo impegno, la tua passione ed increduli a volte, non possiamo che restare in silenzio perché ci ripaghi degli sforzi che facciamo per te.

Continua a perseguire i tuoi obiettivi, poniti sempre di nuovi, ma soprattutto goditi il meglio di questa età sapendo che, non abusarne, in noi troverai sempre la tua forza, il tuo porto sicuro dove approdare quando le avversità ti sembreranno prevalere. Ti amiamo figlio nostro: buon 14esimo compleanno da mamma Stefania, papà Nicola, il tuo fratellone Mirsad, da nonna Vita, dagli zii e dall'alto, dove sai che ci sono, i tuoi baluardi più grandi che nel silenzio del cuore sono in festa per te».