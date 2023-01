Vincenzo Petrunti e Maria Di Renzo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze d'oro per Vincenzo Petrunti e Maria Di Renzo

Una lunga storia di vita insieme, accolta come un dono mano nella mano, gioie e difficoltà, sacrificio e impegno per costruire una famiglia. Al centro sempre solo l'amore, il segreto della felicità. Venerdì 30 dicembre 2022, festa della Sacra Famiglia, nella gratitudine a Dio nostro Padre, Vincenzo Petrunti e Maria Di Renzo hanno festeggiato i cinquant'anni di matrimonio. Un momento speciale per ricordare, nella chiesa di San Giacomo Apostolo, quel sì per la vita pronunciato 50 anni fa nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Santa Croce di Magliano, e poi rinnovato, dopo 25 anni, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Termoli. Una grande emozione per continuare insieme il cammino di vita matrimoniale negli auguri più gioiosi da parte dei figli Filomena, Antonia e Gennaro, della nuora Rosita e del nipotino Vincenzo.

