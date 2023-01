Lorenzo Moscufo

CASTELMAURO. Lorenzo Moscufo è un ragazzo di 28 anni residente a Castelmauro, ha conseguito la prima laurea triennale a Firenze in "Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale, Socio Sanitaria e Gestione dei conflitti", inoltre ha conseguito la laurea magistrale a Pescara in "Management, Finanza e Sviluppo" con 110 e lode.

Dopo il conseguimento del Premio America Giovani alla Camera dei deputati, oggi 3 gennaio 2023 al Consiglio Regionale del Molise a Campobasso è stato premiato come Eccellenza Molisana: "Simbolo di perseveranza, determinazione e passione, Lustro per il Molise, Esempio encomiabile per le giovani generazioni" dal Presidente Micone Salvatore.

La compagna Ersilia, la piccola Aurelia, i Genitori, la Sorella e i suoceri sono orgogliosissimi!

