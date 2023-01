Angelica Minichillo

MONTECILFONE. Angelica Minichillo compie oggi 30 anni e per lei è in arrivo una vagonata di auguri. «Sono poche le cose da augurarti oggi, già la vita ha seminato nella tua storia, qualità, doti e meraviglia! Nel giorno del tuo compleanno vogliamo solo sussurrarti che sei una persona davvero speciale! Oggi, come in ogni altro giorno, ti meriti il meglio di qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per te!

Non siamo una famiglia, siamo diversi per natura, ma siamo amici legati dal cuore e oggi essendo il tuo 30esimo compleanno ti auguriamo tutta la felicità che meriti! Con tutto l’affetto che abbiamo nel cuore. Buon compleanno alla nostra Angelica da: Assunta, Barbara, Iolanda, Mariassunta, Patrizia, Elvira, Andrea».