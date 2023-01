Alessandro Tano

TERMOLI. I 18 anni di Alessandro Tano.

«Il grande giorno è arrivato! Un punto di arrivo per fare tesoro di tante esperienze, uno di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e determinazione... ma soprattutto un momento di gratitudine per il dono della vita e di una splendida famiglia. Ad Alessandro Tano i migliori auguri per i suoi 18 anni dai genitori Saverio ed Erina, dal fratello Stefano con Sara e la nipotina Carlotta, dal fratello Luca con Erica e dalla nonna Teresa!»