Giorgio Sparvieri

MONTENERO DI BISACCIA. In casa Sparvieri è comparso un fiocco azzurro: «I compari Campari in grande festa per l’arrivo del piccolo Giorgio! Buona vita piccolino, benvenuto al mondo e tanti auguri ai genitori Jotto, Miriam ed a Luigi per essere diventato fratello maggiore!» Il piccolo Giorgio Sparvieri è nato all'ospedale San Pio di Vasto.