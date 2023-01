Antonella Monaco

TERMOLI. Complimenti ad Antonella Monaco per aver brillantemente conseguito la laurea in Ingegneria sanitaria ed ambientale alla Luiss di Roma, la dedica speciale da parte del marito, l’ingegner Oberto D’Amore.

«Antonella, una donna unica ed insostituibile, una perla rara, mia moglie, sempre dedita alla famiglia, al suo lavoro ed a tutti gli impegni gravosi che in quest’ultimo periodo l’hanno afflitta, ha finalmente coronato un sogno, conseguendo brillantemente con la valutazione di 110 e lode, con bacio accademico e pubblicazione della tesi, oggi la laurea in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale discutendo la tesi “Valutazione delle fonti energetiche per un futuro sostenibile”.

Congratulazioni ed auguri amore mio. Tuo marito Oberto».