Salvatore Nasillo

COLLETORTO-TERMOLI. Festeggia oggi i 40 anni Salvatore Nasillo. «Una giornata speciale da condividere insieme alle persone più care. Un momento per ripercorrere gli anni dell’infanzia, la scuola, tante esperienze piene di entusiasmo e gioia di vivere. Oggi sono arrivati gli ‘anta’ anche per te con la loro intensità e consapevolezza. Un’occasione per dire grazie e guardare al futuro e alla bellezza della vita. Auguri di buon compleanno a Salvatore Nasillo dalla famiglia, dagli amici di sempre e un pensiero pieno di amore da Alice».