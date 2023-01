Melissa Mezzapelle

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiocco rosa magnifico in casa Mezzapelle-Adovasio, per la gioia di papà Giosuè Fernando e mamma Veronica: lo scorso 23 gennaio, all'ospedale San Pio di Vasto, è nata Melissa. «Siete diventati genitori di una splendida bambina, Melissa, che riempirà di gioia ogni giorno della vostra vita. Vi giungano vivissimi i nostri migliori auguri da parte di nonni, zii e cugini».