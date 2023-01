Ginevra Spedalieri

TERMOLI. Auguri sull'asse Tirreno-Adriatico. A Reggio Calabria è venuta al mondo la bellissima Ginevra Spedalieri, per la gioia dei genitori termolesi che vivono in Calabria per lavoro, mamma Martina e papà Luigi. Auguri e affetto dai nonni, dagli zii e da tutta la grande famiglia, alla neonata Ginevra gli auguri anche da parte della nostra redazione.