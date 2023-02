Elmina Genova D'Ippolito

TERMOLI. Nonna Mina compie 100 anni! Augurissimi!

"Nonna Mina, oggi ti vedrò compiere il tuo centesimo anno di età e, per me, sarà un’esperienza ricca di fascino. Sapere che, dentro di te, dentro quella persona che ho imparato a chiamare “nonna”, che mi ha riempito di amore e di affetto e che perciò non posso non considerarlo qualcosa di dolce, in realtà si celano cent’anni di eventi, di emozioni, di nomi, di ricordi… di vita, è qualcosa di sorprendente.

Sei un baule di conoscenza unico nella nostra famiglia. Ti voglio bene e auguri per i tuoi 100 anni. La tua Meloni.... Mina".