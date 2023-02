Liliana Di Renzo

TERMOLI. Tantissimi auguri a Liliana Di Renzo che oggi diventa maggiorenne.

«Hai raggiunto il traguardo dei 18 anni: un punto di arrivo e uno di inizio per esprimere gratitudine per il dono della vita e guardare al futuro con entusiasmo, responsabilità e gioia di condividere tante esperienze insieme alle persone più care. Tantissimi auguri a Liliana Di Renzo da parte di mamma, Nicola, Maria con un bacione grande grande dal piccolo Giuseppe. La festa è pronta, tutta per te!».