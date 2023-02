Paolo Nuzzi

TERMOLI. Dopo 43 anni di intenso lavoro presso la vetreria di San Salvo Pilkington, l'amico Paolo Nuzzi da gennaio è stato meritatamente collocato in pensione e come accade in queste occasioni è stato festeggiato prima dalla famiglia e poi, naturalmente, dai suoi tanti amici che lo hanno accolto al grido "oh no sgomento!".

Paolo, persona affabile e gentile, in passato è stato anche un ottimo giocatore nel calcio cittadino e regionale. Il classico centrocampista che giocava palla al piede e testa alta. A lui dopo gli auguri dei familiari, degli amici ci aggiungiamo anche quelli della nostra redazione, in particolare quelli personali di chi scrive, Michele Trombetta.