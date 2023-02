Mattia Marchegiani

TERMOLI. Oggi per Mattia Marchegiani di Termoli è arrivato il momento tanto atteso, quello della maggiore età: compie 18 anni.

Per lui un pensiero carico di amore e affetto da parte di mamma Barbara e papà Mirko e la sorella Soely: “Caro Mattia, questo giorno non è un traguardo. Ti auguriamo di prendere in mano la tua vita e di prenderne sempre il meglio che lei ti vorrà offrire…Tantissimi auguri da mamma, papà, Soely, dai nonni Franco, Rosa, Dino, Tina e da tutta la schiera degli zii e cugini».

Al neo maggiorenne gli auguri anche da parte della nostra redazione.