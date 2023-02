Gaetano Sarno

LARINO. Un nuovo centenario in Molise, a Larino stavolta, augurissimi a Gaetano Sarno, che compie per l’appunto 100 anni.

Dalla sua famiglia questo messaggio che proviene dal profondo del cuore: «Auguri per i tuoi meravigliosi 100 anni. Grazie per quello che sei stato, per quello che sei e per quello che sarai sempre per tutti noi. Ti vogliamo un mondo di bene, la tua famiglia».