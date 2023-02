Stefano Chirita

TERMOLI. Benvenuto al piccolo e grazioso Stefano Chirita, venuto al mondo questa mattina presso il punto nascita del San Timoteo di Termoli, per la grande gioia di mamma Lucia e papà Valentin: «Auguri ai neo genitori: la gioia più grande in un momento così difficile e pieno di incertezze può forse farla sembrare meno bella? Assolutamente no.

È la vostra gioia, il vostro bambino, il vostro futuro. Un caro augurio a tutti voi da parte della famiglia e la tua amica Elisa. Benvenuto Stefano». Auguri anche da parte della nostra redazione.