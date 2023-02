Tonino Tarantini

TERMOLI. Tonino Tarantini compie 88 anni, classe 1935, dalla sua straordinaria famiglia e da quella altrettanto speciale dei radioamatori, augurissimi per questo traguardo.

«Anche se oggi non avrai la possibilità di leggere questo messaggio in quanto la malattia del secolo, l’Alzheimer, ti ha sopraffatto, voglio ricordare a chi ti conosce e ti stima che oggi è il tuo compleanno. Invio questa foto dove sei con uno dei tuoi tanti amici in una spedizione radiantistica sull’isola di Pianosa per scopo radioamatoriale tecnico-scientifico con i tuoi amici IW8XAJ ALBERTO, IK8EJN Lucio, e IK8RMB TONINO. Buon compleanno papà». Auguri anche dall’associazione radioamatori italiani.

Galleria fotografica