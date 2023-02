Luana D'Angelo

TERMOLI. Doppio messaggio di auguri per Luana D'Angelo, che oggi compie 38 anni.

Dalla sempre generosa Miki Conti: «Tesoro, ti auguro che il sole possa sorgere alto nel cielo nei tuoi giorni futuri come fa oggi: splende come i tuoi occhi, arde come il tuo carattere e irradia come il tuo sorriso. Buon compleanno amica mia. Vivrai sempre attorniata dalle tante persone che ti vogliono bene e stimano per le tue immense qualità personali. Tvb».

«Passano gli anni, ma resti sempre la stessa. Ed è proprio così che ti vogliamo. Tanti cari auguri di buon compleanno! Esprimi un desiderio e soffia forte, noi ci saremo sempre qui ad aiutarti a raggiungere i sogni più belli. Ti vogliamo bene! Buon Compleanno Luana da David e Antonello».

