Achille Salerno

TERMOLI-VASTO. I 60 anni di Achille Salerno. «Una giornata speciale, da condividere insieme alle persone più care. Un punto di arrivo ma anche di inizio per fare tesoro del dono della vita ed esprimere gratitudine per la gioia di stare insieme. Padre, marito, figlio esemplare, amico generoso e disponibile, un punto di riferimento per tante persone. Ad Achille Salerno, che oggi spegne sessanta candeline, buon compleanno dalla moglie Solange, dai figli Arianna, David e Antonio, da tutta la famiglia con un pensiero speciale dalla mamma Vittoria nel ricordo amorevole del papà Antonio che veglia su tutti dal Cielo. Auguri di ogni bene... custodisci sempre i valori più importanti».