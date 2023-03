Emanuele Orlando

TERMOLI. È arrivato il grande giorno, oggi il portiere del Termoli 2016, Emanuele Orlando compie 18 anni.

«Concentrati su tutti i tuoi sogni e datti da fare fin da ora per realizzarli, lottando senza mai fermarti, credendoci sempre nella certezza che, se anche non li raggiungerai, sarai felice lo stesso per averci provato.

È una splendida età quella dei 18 anni, si prende la patente, non si ha paura di niente e si vive appieno il presente. Auguri di cuore maggiorenne!»

Tantissimi auguri da tutti quelli che ti vogliono bene!