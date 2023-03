Domenico Ciota

URURI. Auguri a Domenico Ciota: papà e marito speciale. Sei una persona speciale, sempre presente, disponibile, generosa. Sei accanto a noi in ogni situazione, da quelle più belle a quelle più difficili, donandoci il tuo immenso amore come padre, come marito, come punto di riferimento per la nostra famiglia, uomo forte e coraggioso.

In questo giorno così importante, dedicato a San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, ti vogliamo dire grazie con tutto il cuore e affidarti proprio a lui affinché possa sempre proteggerti e guidarti lungo il cammino della vita nella fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Ti amiamo. Maria Cinzia, Angelo, Alessandro, e Adriana Pia.