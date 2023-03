Nella Di Giuseppe

PETACCIATO. Un augurio speciale per una nonna altrettanto speciale. Tantissimi auguri a nonna Nella Di Giuseppe da parte dei nipotini Lorenzo e Francesco.

Ecco la dedica speciale di Lorenzo.

"Auguri alla mia cara nonna che mi ha cresciuto come un figlio e mi ha tenuto, nel suo letto, per otto mesi. Grazie per tutto quello che fai e continui a fare per me e per Francesco. Una raccomandazione per oggi, prima di dare inizio alle feste, aspettate il mio ritorno da Scuola

Non festeggiare senza di me. A zia anche gli auguri di tutti gli altri nipoti, del marito Matteo, i figli, le nuore e la mamma, la centenaria zia Isolina, che abbiamo festeggiato noi di Termolionline l'estate scorsa. A Nella che oggi compie 77 anni di Petacciato gli auguri da parte della nostra redazione".