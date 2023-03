FrancescoPio Fernando Lafratta

TERMOLI. La prima candelina di FrancescoPio Fernando Lafratta. Sei un grande dono per tutta la famiglia. Ogni giorno ci sorprendi, riempendoci di immenso amore. Il tuo sguardo pieno di stupore racconta la bellezza della vita e noi siamo qui per accompagnarti lungo il cammino e siamo già pronti per spegnere, tutti insieme, la tua prima candelina. Dio ti benedica e ti protegga sempre... Grazie di esistere, papà Rosario, mamma Franca, le sorelle Dora, Rosa e Veronica.