Dora Di Palma

COLLETORTO. Laurea magistrale Planning and management of tourism systems per Dora Di Palma.

Un percorso di studi affrontato con impegno e sacrificio con uno sguardo ampio sulla terra di origine, luoghi del cuore che meritano di essere conosciuti e valorizzati attraverso strategie innovative ed efficaci. Giovedì 23 marzo 2023, presso l'Università degli Studi di Bergamo, Dora Di Palma ha conseguito, con una votazione di 110/110 e lode, la laurea magistrale in Planning and management of tourism systems.

La dottoressa ha discusso un'apprezzata tesi dal titolo "Slow tourism and local knowledge in Molise: itineraries in the region that doesn't exist". Relatrice, ch.ma Prof.ssa Elena Bougleux; correlatore, chiarissimo professor Andrea Machiavelli. A Dora infinite congratulazioni dai genitori Rufino e Anna, dalla sorella Tonia, dai parenti e da tutti gli amici. Un augurio speciale per il tuo cammino... dalla regione che non esiste!