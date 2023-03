Elia Plescia

ROTELLO. Lo scorso 23 marzo laurea magistrale da 110 e Lode in ingegneria biomedica presso il Politecnico di Torino per Elia Plescia.

«Con la tua tenacia, ci hai messo tutto il cuore per affrontare questo percorso fino in fondo! Abbiamo sempre creduto in te e anche questa volta hai confermato di essere spettacolare! Continua a splendere e realizza ogni tuo sogno! Tantissimi auguri dottoressa».

I compari Peppino, Lorella, Rosa e Clarissa.