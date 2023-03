Michael Cannito

TERMOLI. Tanti auguri Michael Cannito per la tua laurea.

«Ce l’hai fatta! Hai raggiunto il tuo obiettivo e ti sei fatto valere non solo come studente ma anche come uomo, perché hai portato avanti questa scelta con responsabilità e audacia.

Hai completato un percorso importante e ci hai reso orgogliosi di te! Tantissimi auguri di cuore da mamma, Leo, Nicola, nonna Clara e nonno Agostino gli zii, cugini e il tuo nipotino Lorenzo! Sei il nostro orgoglio».