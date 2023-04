Luigi Pizzuto

COLLETORTO. I 70 anni di Luigi Pizzuto: auguri di cuore.

«Sei un punto di riferimento per la famiglia, per generazioni di studenti, per tante persone che nel tempo hanno apprezzato il tuo impegno per la cultura, la storia, le tradizioni, il tuo paese - Colletorto - e un territorio da conoscere e valorizzare. L'amore per quello che fai guida ogni tuo passo e oggi, in questo giorno speciale, esprimi gratitudine per il dono della vita con rinnovato slancio, entusiasmo e spirito di servizio per la comunità.

Tantissimi auguri professore, con un pensiero speciale dai tuoi cari, dagli amici e un augurio tutto per te dalla nipotina Sveva. Grazie di tutto!».