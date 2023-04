Federica Pallotta

MONTECILFONE. Oggi si è laureata a Torino, in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa, Federica Pallotta, con una votazione di 99/100.

Auguri e grande soddisfazione di mamma, papà e del fratello Matteo

«Siamo felicissimi per te e molto orgogliosi. Goditi il momento e continua così, vedrai che arriveranno tante soddisfazioni».

“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore.

E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario” (Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford).