Johana Simone

TERMOLI. Un giorno speciale in casa Simone, la brillantissima imprenditrice Johana, ragazza solare e davvero in gamba compie i suoi primi 24 anni. In questa ricorrenza così significativa, per lei giungono gli auguri altrettanto sinceri e profondi di buon compleanno da parte dei genitori, della sorella, dei familiari e dei tanti amici. Auguri di cuore anche da Termolionline.