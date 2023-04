Domenico e Maria Cinzia

URURI. Ururi, 18 anni di matrimonio per Domenico e Maria Cinzia.

Che cos’è un anniversario di matrimonio? È un giorno come tutti gli altri ma è anche un giorno per fare tesoro della meraviglia di questo dono, quello di una vita insieme benedetta da Dio nella gioia di una splendida famiglia. È amore, rispetto, fiducia, presenza, collaborazione, impegno e sacrificio nella condivisione di ogni momento bello e difficile. È dire grazie, sempre, come quel giorno così lontano e così vicino. Buon 18esimo anniversario di matrimonio a Domenico Ciota e Maria Cinzia Capetola in un grande abbraccio con Angelo, Alessandro e Adriana Pia.