Vito De Santis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Vito De Santis compie 7 anni e in questo giorno speciale in cui spegnerà altrettante candeline gli giunge questo messaggio di auguri: «La dedica è la tua dolcezza ci illumina le giornate, le tue risate ci scaldano il cuore e il tuo amore ci rende felici, buon compleanno da zio Leo, da zia Teresa e dalla piccola Gabriela».