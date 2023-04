Valeria Maurizio

CASACALENDA. «Valeria Maurizio compie i suoi fantastici 50 anni! Auguri eccezionali per una donna speciale! Passano gli anni ma tu sei come il buon vino: più invecchi più diventi buona! Ti auguriamo che il sole della vita possa splendere alto nel cielo nei tuoi giorni futuri come splende oggi: brilla come i tuoi occhi, arde come il tuo carattere e irradia come la tua presenza. Buon compleanno!»

Famiglia Gianquitto A. e Maurizio F.