Michele Di Blasio e Patrizia Boldrini

TERMOLI. Nozze d'argento per Michele Di Blasio e Patrizia Boldrini.

"Oggi è una giornata speciale, il vostro venticinquesimo anniversario di matrimonio. Una tappa importante per noi ma soprattutto per voi che in tutti questi anni fatti di dedizione e sacrifici avete messo su una famiglia stupenda.Vi auguriamo tutto il bene di questo mondo.

Dai vostri figli Alessia e Bruno dal vostro genero Delio e dalla nuora Gloria".