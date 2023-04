Lino Ciliberto

GUGLIONESI. Buon Compleanno a Lino Ciliberto che compie 50 anni!

«E allora giovinotto, anche lei entra a far parte del "clan" dei 50enni? (e mo' non te ne uscire con la solita frase: 50 anni e non sentirli, perché questa è una frescaccia e lo sai!!). 50 anni, mannaggia la pupazza! Per un paio di decenni condivisi in ogni singolo istante con la parte "migliore di te", il tuo gemello, poi si cresce, si fanno scelte diverse e si prosegue in cammini differenti, ma ciò non toglie che quel legame particolare ed unico che è tipico dei gemelli, persiste comunque.

Ebbene, scherzi e battute a parte, noi tutti, vorremmo augurarti ancora altri tanti "anta" ancora, sperando che la Vita possa realizzare un giorno il tuo più grande sogno! (Mi raccomando, spendilo al meglio questo desiderio)!

Ancora buon compleanno».